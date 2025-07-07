В Госдуме дали прогноз, как будут расти тарифы на ЖКУ в России

Кроме того, для удобства граждан и участников рынка срок оплаты счетов за ЖКУ перенесли с 10-го на 15-е число каждого месяца. Доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Осянин пояснил, что такое изменение продлит время обработки платежей и снизит нагрузку на платежные системы. Также это даст людям больше времени для проверки квитанций и планирования семейного бюджета, что сделает процесс оплаты более комфортным.