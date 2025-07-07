В Госдуме дали прогноз, как будут расти тарифы на ЖКУ в России

Темпы роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги в России в ближайшие годы снизятся. По данным Минэкономразвития, в 2026 году средняя индексация составит 9,8%, в 2027 году — 7,9%, а в 2028 году — 5,9%. В некоторых регионах повышение может быть еще ниже, сообщил ТАСС заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
Депутат отметил, что окончательное решение о размере индексации принимают главы регионов, поэтому в отдельных субъектах РФ рост тарифов может быть меньше указанных значений.
С 1 июля 2025 года коммунальные тарифы в стране планово выросли в среднем на 11,9%. По словам Колунова, прогнозы ведомств показывают, что в ближайшие три года увеличение платы за ЖКУ будет ниже, чем в этом году.
Кроме того, для удобства граждан и участников рынка срок оплаты счетов за ЖКУ перенесли с 10-го на 15-е число каждого месяца. Доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Осянин пояснил, что такое изменение продлит время обработки платежей и снизит нагрузку на платежные системы. Также это даст людям больше времени для проверки квитанций и планирования семейного бюджета, что сделает процесс оплаты более комфортным.