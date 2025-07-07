Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 7 июля 2025

Погода в Иркутске 7 июля 2025 обещает переменную облачность, но со слабым дождем. В районах за городом возможны грозы. Как рассказали КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, днем воздух прогреется до +25…+27 градусов. Ветер юго-восточный с порывами до 5−10 м/с.
Погода в Иркутске 7 июля 2025.
— Переменная облачность, осадков не будет. Только в горах Восточного Саяна — дожди. Ветер северо-воосточный со сменой на юго-восточный 5−10 м/с. Днем столбик термометра поднимается до +24…+29. — сообщают синоптики о погоде в регионе.
Также в понедельник на некоторых территориях Приангарья ожидается высокий и чрезвычайный уровни пожароопастности лесов. На реках Витим и Лена может подняться уровень воды на 20−100 сантиметров и 5−15 см соответсвенно. Вот что обещает погода 7 июля 2025.