Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 7 июля 2025

Также в понедельник на некоторых территориях Приангарья ожидается высокий и чрезвычайный уровни пожароопастности лесов. На реках Витим и Лена может подняться уровень воды на 20−100 сантиметров и 5−15 см соответсвенно. Вот что обещает погода 7 июля 2025.