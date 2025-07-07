Россиянам объяснили, в чем опасность касс самообслуживания

В случае ошибочного сканирования (например, двойного или товаров из корзины предыдущего покупателя) нужно обратиться к дежурному менеджеру — как правило, он дежурит у касс самообслуживания. Лучше сделать это своевременно: если ошибка обнаружена после выхода из магазина, доказать что-то будет сложнее.