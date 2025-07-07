Россиянам объяснили, в чем опасность касс самообслуживания

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Опасения пользоваться кассами самообслуживания в магазинах нередко беспочвенны, но кое на что следует обратить внимание, рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.
В целом особого риска с точки зрения сохранности средств такие кассы не несут. Как и в случае с живыми кассирами, нужно быть внимательным при покупке и обращать внимание на находящихся поблизости подозрительных лиц.
«Многие опасаются, что с карты спишут средства, подсмотрев номер, CVV и ПИН-код. Но сделать цифровой двойник карты при оплате в магазине невозможно так же, как и скомпрометировать данные карты», — говорит Валишвили.
В случае ошибочного сканирования (например, двойного или товаров из корзины предыдущего покупателя) нужно обратиться к дежурному менеджеру — как правило, он дежурит у касс самообслуживания. Лучше сделать это своевременно: если ошибка обнаружена после выхода из магазина, доказать что-то будет сложнее.