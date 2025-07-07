Шесть пар из Хабаровского района наградили за супружеское долголетие

Во время церемонии шесть пар, проживших вместе более 50 лет, получили знаки «За супружеское долголетие». Среди награжденных — жители сел Некрасовка, Казакевичево, Мичуринское, Федоровка и Восточное. С 2021 года этой награды были удостоены уже 14 тысяч пар.