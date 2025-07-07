Шесть пар из Хабаровского района наградили за супружеское долголетие

Накануне Дня семьи, любви и верности в Хабаровском районе прошел «Парад семей». Губернатор края Дмитрий Демешин поздравил жителей и вручил награды семейным парам, прожившим в браке десятилетия. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Торжественное мероприятие прошло на территории библиотеки в селе Черная Речка. Дмитрий Демешин поприветствовал участников и напомнил, что праздник приурочен ко дню памяти святых Петра и Февронии Муромских — символов семейной верности и любви.
«Чем больше семей живут в гармонии и согласии, тем увереннее будущее всего общества», — сказал губернатор.
Во время церемонии шесть пар, проживших вместе более 50 лет, получили знаки «За супружеское долголетие». Среди награжденных — жители сел Некрасовка, Казакевичево, Мичуринское, Федоровка и Восточное. С 2021 года этой награды были удостоены уже 14 тысяч пар.
Медали «За любовь и верность» получили супруги Собакаревы и Сотниковы. А чете Непогодиных губернатор вручил благодарственное письмо за участие в конкурсе «Семья года».
Также в рамках праздника 10 семей получили боксы с вещами для новорожденных. Как рассказал глава Хабаровского района Сергей Будкин, с 8 июля каждой маме с новорожденным будут вручать специальный бокс с вещами первой необходимости. На упаковке изображен тигренок — символ муниципалитета.