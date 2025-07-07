Трамп заявил, что Маск «слетает с катушек»

— Мне грустно наблюдать, как Маск слетает с катушек, по сути превращаясь в катастрофу за последние пять недель. Он хочет основать третью политическую партию, несмотря на то, что она никогда не добивалась успеха в США. Система, похоже, не предназначена для нее, — написал он в социальной сети Truth Social.