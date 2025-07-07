Трамп заявил, что Маск «слетает с катушек»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, комментируя планы бизнесмена Илона Маска создать свою партию, высказался, что с грустью наблюдает, как экс-соратник «слетает с катушек».
— Мне грустно наблюдать, как Маск слетает с катушек, по сути превращаясь в катастрофу за последние пять недель. Он хочет основать третью политическую партию, несмотря на то, что она никогда не добивалась успеха в США. Система, похоже, не предназначена для нее, — написал он в социальной сети Truth Social.
5 июля Илон Маск объявил о создании собственной политической партии под названием «Америка». По его словам, партия создается, чтобы стать решающим голосом в «спорных» законах. Он намерен занять 2−3 места в сенате и 8−10 мест в палате представителей.
Ранее между Дональдом Трампом и Илоном Маском произошел заочный конфликт в Сети. Предприниматель заявил, что американский лидер упомянут в файлах скандально известного миллиардера и финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в педофилии, склонении к проституции и торговле людьми.
Также Маск поддержал идею объявления импичмента Трампу.