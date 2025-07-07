«Видел Бога»: Врач поделился деталями борьбы за жизнь Захара Прилепина после покушения

Врач Александр Голенков. Видео © Предоставлено Life.ru.
«В этот день светило солнце, прекрасная погода, хорошее настроение. И поступил звонок из больницы о том, что вот произошёл вот этот тяжелейший несчастный случай, что нужно приехать в больницу. В течение получаса я уже находился здесь, в отделении. К тому времени были подтянуты все другие специалисты. Сформирована команда, которая работала совершенно замечательно», — вспоминает Голенков.
Он отметил, что состояние Прилепина было крайне тяжёлым. Было повреждено четыре из пяти полостей организма с тяжёлым травматическим шоком.
Однако даже в таком критическом состоянии писатель сохранял сознание и беспокоился о важных для него вещах. Врач уточнил, что Прилепин очень забеспокоился, когда с него пытались снять крест. Он никому не хотел отдавать его. Голенкову с трудом удалось переубедить подполковника — это мешало работе анестезиолога. Он также добавил, что Прилепин был одной ногой за гранью.
«Человек, который был одной ногой где-то далеко, за гранью, который по узкой тропинке прошёл, подозреваю, что видел Бога, наверное. То, что он выжил в момент этого теракта, этого взрыва, это уже чудо большое», — считает медик.
Врач подчеркнул, что решающим фактором в спасении общественного деятеля стало решение лечить его на месте, поскольку эвакуация в Москву только усугубила бы состояние. Голенков также отметил невероятное мужество писателя во время восстановления, его оптимизм и железную волю, несмотря на перенесённые операции.
«Он никогда не унывал. Он всегда был оптимистичен, просто человек железной воли Евгений Николаевич может быть живым примером для многих людей, больных и здоровых, как можно мужественно пережить и перенести всё, что с ним случилось и произошло», — заключил медик.
Документальный фильм раскрывает, почему писатель оказался в «чёрных списках» Украины, кто заказал его устранение. Прилепин возвращается на место теракта, впервые показывает автомобиль, в котором чудом остался жив. Делится личными архивами, рассказывает о своей писательской миссии, военном пути, культурной борьбе и духовных ориентирах, а также откровенно говорит о том, как спасение повиляло на его жизнь и творчество.
В фильме также снимались режиссёр Карен Шахназаров, писатель Александр Проханов, музыкант Пётр Лундстрем, актёр Антон Шагин и врач Александр Голенков, спасший подполковника в мае 2023 года.
Напомним, что в мае 2023 года в Нижнем Новгороде был взорван автомобиль Audi Q7, в котором ехал писатель Захар Прилепин. Он получил ранения, его водитель погиб. Вскоре был задержан подозреваемый, который признался в работе на украинские спецслужбы. Позже правоохранители установили личность соучастника, который был объявлен в розыск. Главный фигурант дела был приговорён к пожизненному заключению.