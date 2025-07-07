«Видел Бога»: Врач поделился деталями борьбы за жизнь Захара Прилепина после покушения

«В этот день светило солнце, прекрасная погода, хорошее настроение. И поступил звонок из больницы о том, что вот произошёл вот этот тяжелейший несчастный случай, что нужно приехать в больницу. В течение получаса я уже находился здесь, в отделении. К тому времени были подтянуты все другие специалисты. Сформирована команда, которая работала совершенно замечательно», — вспоминает Голенков.