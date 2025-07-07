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В России хотят ввести льготы для авиапассажиров с детьми при задержке рейсов

В Госдуме предложили предоставлять номера родителям с детьми при задержке рейсов.

Источник: Комсомольская правда

Депутат Государственной Думы Игорь Антропенко от партии «Единая Россия» выступил с инициативой обеспечить родителей с детьми гостиницами в аэропортах при задержке рейсов более чем на четыре часа. Недавно в нескольких аэропортах России произошли сбои в расписании, что привело к задержкам и отменам рейсов.

Антропенко подчеркнул в беседе с РИА Новости, что недопустимо оставлять детей спать на полу в аэропортах. Он предложил авиакомпаниям и аэропортам организовать приоритетный доступ для семей с детьми в бизнес-залы. Если мест в залах не хватает, как это происходит сейчас, он настаивает на предоставлении гостиничных номеров в аэропортах. Депутат сообщил, что соответствующие предложения уже направлены в профильные ведомства.

Ранее в Госдуме выдвинули идею обязать авиакомпании бесплатно информировать пассажиров об изменениях статуса рейсов через SMS. Глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил запрос в Минтранс и Роспотребнадзор. Он отметил, что авиаперевозчики, работающие в России, должны оперативно уведомлять пассажиров о любых изменениях в расписании.

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