В Хабаровске отгремел Сабантуй

Несмотря на неблагоприятный прогноз погоды в воскресенье, 6 июля, на набережной в Хабаровске удалось провести татарский праздник Сабантуй — гости смогли насладиться концертом.
В программе народных гуляний состоялась борьба на поясах «Корэш», восточный базар с национальными угощениями, национальные игры, мастер-класс по татарской кухне, состязания и конкурсы с призами, выступления артистов Татарстана и местных коллективов.
В старину Сабантуй был ярким событием, поэтому к нему долго готовились, а гуляния сопровождались танцами, народными забавами, угощениями. Да и сегодня традиций стараются придерживаться.