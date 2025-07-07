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В Хабаровске отгремел Сабантуй

Прогноз погоды не испугал жителей краевой столицы.

Источник: Хабаровский край сегодня

Несмотря на неблагоприятный прогноз погоды в воскресенье, 6 июля, на набережной в Хабаровске удалось провести татарский праздник Сабантуй — гости смогли насладиться концертом.

В программе народных гуляний состоялась борьба на поясах «Корэш», восточный базар с национальными угощениями, национальные игры, мастер-класс по татарской кухне, состязания и конкурсы с призами, выступления артистов Татарстана и местных коллективов.

В старину Сабантуй был ярким событием, поэтому к нему долго готовились, а гуляния сопровождались танцами, народными забавами, угощениями. Да и сегодня традиций стараются придерживаться.