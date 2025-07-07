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Трамп прокомментировал желание Маска создать свою партию в США: «слетел с катушек»

Трамп заявил, что Маск слетает с катушек.

Источник: Комсомольская правда

Оценивая политические амбиции американского предпринимателя Илона Маска, президент Дональд Трамп заявил, что с грустью наблюдает, как предприниматель, которого он прежде считал единомышленником, теперь, по его выражению, «слетел с катушек».

«Мне грустно наблюдать, как Илон Маск полностью “слетает с катушек”, по сути превращаясь в катастрофу за последние пять недель. Он даже хочет основать третью политическую партию, несмотря на то, что они никогда не добивались успеха в Соединенных Штатах», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Как сообщил в субботу Илон Маск, он приступил к формированию новой политической силы — «Партии Америки», которая, по его идее, должна представлять альтернативу существующей партийной системе.

Позднее бизнесмен рассказал, что учредительские съезды его партии будут проходить весело.

Накануне на фоне конфликта с Трампом Маск заявил, что политика американского лидера ведет США к банкротству.

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