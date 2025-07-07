Трамп прокомментировал желание Маска создать свою партию в США: «слетел с катушек»

«Мне грустно наблюдать, как Илон Маск полностью “слетает с катушек”, по сути превращаясь в катастрофу за последние пять недель. Он даже хочет основать третью политическую партию, несмотря на то, что они никогда не добивались успеха в Соединенных Штатах», — написал Трамп в соцсети Truth Social.