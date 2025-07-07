Специалисты провели анализ более 2,5 тыс. проб воды и стоков в Подмосковье

Отмечается, что на основании проведенных исследований и для повышения запаса качества ресурса, в округах проводились промывки водопроводных сетей. Так, в Электростали отобрано около 500 проб питьевой воды. Выполнена промывка девяти участков по ул. Западная, Журавлева, Первомайская, Чернышевского, Мира, Николаева. В Богородском округе отобрано свыше 300 проб питьевой воды. Проведена промывка сетей по адресам: ул. Центральная и Чехова в Старой Купавне, микрорайоне Вишняковские дачи, ул. Длинная в Электроуглях. В Орехово-Зуевском округе отобрано порядка 300 проб питьевой воды. Выполнена промывка сетей холодного водоснабжения, включая скважины, резервуары чистой воды и трубопровод водозаборного узла «Стрелки» в Орехово-Зуево, а также участки сетей на ул. Текстильщиков в Ликино-Дулево, ул. Молодежная в Куровском, дер. Новое и пос. Верея.