Специалисты провели анализ более 2,5 тыс. проб воды и стоков в Подмосковье

«В рамках производственного контроля качества ресурсов, разработанного в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, отобрано: 2 тыс. 55 пробы связаны с питьевой водой. Отбор производился на водозаборных узлах, в резервуарах чистой воды, на станциях водоподготовки и на вводе водоснабжения в многоквартирные дома. 452 проб — со сточными водами. Отбор осуществлялся на очистных сооружениях: в приемных камерах, аэротенках, лотках Паршаля и в точках сброса очищенных стоков в реки», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на основании проведенных исследований и для повышения запаса качества ресурса, в округах проводились промывки водопроводных сетей. Так, в Электростали отобрано около 500 проб питьевой воды. Выполнена промывка девяти участков по ул. Западная, Журавлева, Первомайская, Чернышевского, Мира, Николаева. В Богородском округе отобрано свыше 300 проб питьевой воды. Проведена промывка сетей по адресам: ул. Центральная и Чехова в Старой Купавне, микрорайоне Вишняковские дачи, ул. Длинная в Электроуглях. В Орехово-Зуевском округе отобрано порядка 300 проб питьевой воды. Выполнена промывка сетей холодного водоснабжения, включая скважины, резервуары чистой воды и трубопровод водозаборного узла «Стрелки» в Орехово-Зуево, а также участки сетей на ул. Текстильщиков в Ликино-Дулево, ул. Молодежная в Куровском, дер. Новое и пос. Верея.
Также в муниципальном округе Шатура отобрано более 700 проб питьевой воды. Выполнена промывка 35 участков сетей холодного водоснабжения в Шатуре и микрорайоне Керва. В Павлово-Посадском городском округе отобрано свыше 600 проб. Проведена промывка на 20 участках водопроводных сетей по следующим адресам: ул. Вокзальная и Московская в Павловском Посаде, населенных пунктах Рахманово, Кузнецы и Большие. Всего в течение месяца специалисты промыли сети водоснабжения общей протяженностью более 70 км и сети водоотведения протяженностью более 9 км.