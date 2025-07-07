В России разработали правила для охранных зон заповедников

В статье обсуждаются уточнения критериев изъятия заповедных участков в пользу государства, которые были внесены Конституционным Судом (КС). Об этом пишет «Коммерсантъ». Ситуацию прокомментировали эксперты в беседе с изданием.
Член Московского городского общества защиты природыАнтон Хлынов обращает внимание на неоднозначность некоторых формулировок документа, что может привести к сложностям в правоприменении. В частности, он выделяет запрет на любые действия, способные изменить «гидрологический режим». Понятие гидрологического режима четко определено только для водных объектов, тогда как в контексте земельных участков остаётся неясным — например, считается ли вырытый колодец изменением гидрологического режима.
Михаил Крейндлин выражает обеспокоенность возможностью распахивания земель в охранных зонах вокруг особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Он указывает, что на границах таких зон могут расти редкие растения, важные для экосистемы заповедника. Снятие запрета на распашку в охранных зонах, по его мнению, может негативно повлиять на сохранение этих видов и экосистемы в целом. Эксперт считает, что руководство ООПТ должно сохранять право вводить такие запреты.
Таким образом, эксперты видят риски юридической неопределённости и угрозы для сохранения природы при реализации новых критериев изъятия заповедных земель.
Минприроды разработало проект постановления правительства, которое установит новые правила для буферных зон вокруг заповедников и национальных парков. Согласно документу, в таких зонах будет запрещено строительство капитальных сооружений, промысловая охота и создание скотомогильников. Вместе с тем, разрешается возведение объектов для нужд обороны и туристической сферы.
Эксперты, опрошенные «Ъ», положительно оценивают нововведения, особенно за устранение юридических пробелов, связанных с согласованием границ охранных зон. Однако они отмечают, что в ряде положений проекта все еще не хватает конкретики.
В проекте прописан порядок установления и изменения границ буферных зон, которые должны иметь ширину не менее одного километра и устанавливаться бессрочно вне зависимости от категории земель. Земельные участки внутри зон остаются в собственности владельцев, но их использование должно соответствовать режиму охраны, предусматривающему запрет на деятельность, наносящую негативное воздействие на природные территории.
Под запретом окажутся промысловая охота и рыболовство, строительство и капитальный ремонт объектов, использование минеральных удобрений и ядохимикатов, добыча подземных вод в бытовых целях, а также заготовка древесины и добыча полезных ископаемых — за рядом исключений.
В то же время документ разрешает хозяйственную деятельность, связанную с нуждами ООПТ, населённых пунктов, туризма, обороны и безопасности страны. Допускается распашка земель на специально выделенных участках и временное накопление отходов производства и потребления сроком до 11 месяцев.
Проект также регламентирует процедуру согласования создания охранных зон с региональными и федеральными органами власти. По словам Антона Хлынова из Рослесхоза, теперь уполномоченный орган сможет самостоятельно издавать приказы об установлении охранных зон и лишь уведомлять регионы. Эксперт Михаил Крейндлин отмечает, что это позволит избежать ситуаций, когда региональные власти блокируют создание или отменяют охранные зоны возле особо охраняемых природных территорий.