В России разработали правила для охранных зон заповедников

Михаил Крейндлин выражает обеспокоенность возможностью распахивания земель в охранных зонах вокруг особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Он указывает, что на границах таких зон могут расти редкие растения, важные для экосистемы заповедника. Снятие запрета на распашку в охранных зонах, по его мнению, может негативно повлиять на сохранение этих видов и экосистемы в целом. Эксперт считает, что руководство ООПТ должно сохранять право вводить такие запреты.