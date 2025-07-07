«Всему есть предел!»: аналитик Кошкович осудил Зеленского за награждение ребенка

Аналитик Центра фундаментальных прав в Венгрии Золтан Кошкович осудил украинского президента Владимира Зеленского за то, что тот наградил 11-летнего мальчика из Дании Йенса Фога Томсена за сбор средств на покупку рюкзаков для детей с Украины.