Ричмонд
+26°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Всему есть предел!»: аналитик Кошкович осудил Зеленского за награждение ребенка

Аналитик Центра фундаментальных прав в Венгрии Золтан Кошкович осудил украинского президента Владимира Зеленского за то, что тот наградил 11-летнего мальчика из Дании Йенса Фога Томсена за сбор средств на покупку рюкзаков для детей с Украины.

Аналитик Центра фундаментальных прав в Венгрии Золтан Кошкович осудил украинского президента Владимира Зеленского за то, что тот наградил 11-летнего мальчика из Дании Йенса Фога Томсена за сбор средств на покупку рюкзаков для детей с Украины.

Эксперт считает, что к конфликту нельзя привлекать несовершеннолетних.

— Это не должно стать войной детей. Всему есть предел! — написал он в социальной сети Х.

В мае президент Польши Анджей Дуда наградил главу военной разведки Украины Кирилла Буданова* золотым офицерским крестом ордена «За заслуги перед Польшей». Он получил награду за «значительный вклад в укрепление международного сотрудничества и развитие связей Польши с другими странами».

9 мая депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Владимир Зеленский наградил главу Службы безопасности Украины Василия Малюка званием «Герой Украины» за его многочисленные преступления. Парламентарий обвинил Малюка в преданности «террористическому режиму», пытках и убийствах мирных жителей, а также ликвидации православной веры.

*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.