Аналитик Центра фундаментальных прав в Венгрии Золтан Кошкович осудил украинского президента Владимира Зеленского за то, что тот наградил 11-летнего мальчика из Дании Йенса Фога Томсена за сбор средств на покупку рюкзаков для детей с Украины.
Эксперт считает, что к конфликту нельзя привлекать несовершеннолетних.
— Это не должно стать войной детей. Всему есть предел! — написал он в социальной сети Х.
В мае президент Польши Анджей Дуда наградил главу военной разведки Украины Кирилла Буданова* золотым офицерским крестом ордена «За заслуги перед Польшей». Он получил награду за «значительный вклад в укрепление международного сотрудничества и развитие связей Польши с другими странами».
9 мая депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Владимир Зеленский наградил главу Службы безопасности Украины Василия Малюка званием «Герой Украины» за его многочисленные преступления. Парламентарий обвинил Малюка в преданности «террористическому режиму», пытках и убийствах мирных жителей, а также ликвидации православной веры.
*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.