Специалист рассказала, как сделать кофе полезнее

Чтобы замедлить старение, стоит добавлять лимон в кофе — это помогает нейтрализовать вещества, ускоряющие этот процесс в организме. Этим врач-эндокринолог Зухра Павлова поделилась с NEWS.ru. Она объяснила, что это самый простой способ, чтобы сделать кофейный напиток чуть более полезным для здоровья.