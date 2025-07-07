Специалист рассказала, как сделать кофе полезнее

Чтобы замедлить старение, стоит добавлять лимон в кофе — это помогает нейтрализовать вещества, ускоряющие этот процесс в организме. Этим врач-эндокринолог Зухра Павлова поделилась с NEWS.ru. Она объяснила, что это самый простой способ, чтобы сделать кофейный напиток чуть более полезным для здоровья.
— Сок лимона борется с конечными продуктами гликирования — главными факторами старения. Они присутствуют в составе кофе из-за того, что зерна обжаривают, — поделилась врач.
Поэтому рекомендуют добавлять в бодрящий напиток вместо коровьего — кокосовое, овсяное или соевое молоко. Однако перед покупкой важно ознакомиться с составом на этикетке. Много сахара и сиропы в кофе тоже не стоит добавлять.
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