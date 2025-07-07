В США зафиксировали жалобы взрослых жителей на нехватку еды

Американские социологи фиксируют тревожную тенденцию: за последние годы значительно увеличилось количество совершеннолетних граждан США, имеющих проблемы с покупкой продуктов. Об этом, ссылаясь на Morning Consult, пишет издание Axios.
Согласно майским данным 2025 года, 15,6% взрослого населения США столкнулись с проблемой отсутствия продовольственной безопасности. Показатель вырос практически вдвое по сравнению с 2021 годом.
При этом в Филадельфии зафиксирован резкий скачок спроса на помощь продовольственных банков — на 120% выше показателей 2022 года. Однако, несмотря на очевидный кризис, американские законодатели сократили финансирование федеральной программы продовольственных талонов, что грозит новыми проблемами.
Ранее американист Михаил Синельников-Оришак в беседе с KP.RU объяснил, как «Большой красивый закон» президента США Дональда Трампа может навредить экономике страны.