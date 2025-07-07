В США зафиксировали жалобы взрослых жителей на нехватку еды

При этом в Филадельфии зафиксирован резкий скачок спроса на помощь продовольственных банков — на 120% выше показателей 2022 года. Однако, несмотря на очевидный кризис, американские законодатели сократили финансирование федеральной программы продовольственных талонов, что грозит новыми проблемами.