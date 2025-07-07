Число жертв наводнения в Техасе выросло до 80 человек

Напомним, что стихия обрушилась на центральную часть Техаса, заставив сотни людей срочно покинуть свои дома. Такие масштабные наводнения происходят в регионе примерно раз в столетие. Ливни начались ночью 4 июля. За несколько часов выпала месячная норма осадков, что привело к затоплению 15 округов. Сильнее всего пострадал город Керрвилль и близлежащие поселения.