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Число жертв наводнения в Техасе выросло до 80 человек

Более 40 человек числятся пропавшими без вести после наводнения в Техасе.

Источник: Комсомольская правда

В американском штате Техас наводнение унесло жизни не менее 80 человек. Причиной стали сильные дожди и разлив реки Гуадалупе, сообщил телеканал CNN.

По данным издания New York Times, более 40 человек числятся пропавшими без вести, а 28 тел до сих пор не удалось опознать.

Напомним, что стихия обрушилась на центральную часть Техаса, заставив сотни людей срочно покинуть свои дома. Такие масштабные наводнения происходят в регионе примерно раз в столетие. Ливни начались ночью 4 июля. За несколько часов выпала месячная норма осадков, что привело к затоплению 15 округов. Сильнее всего пострадал город Керрвилль и близлежащие поселения.

Национальная метеорологическая служба США вечером 3 июля сообщила о приближении погодного фронта, который мог вызвать кратковременные дожди и шторм. Однако никто не предполагал, что последствия будут настолько разрушительными. Сначала вышла из берегов река Сан-Сама, затем Кончо, а следом и Колорадо.