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The Economist: После остановки поставок оружия из США на Украине начался хаос

На Украине ужесточается политическая борьба. Пока президент Соединенных Штатов Дональд Трамп лишает киевский режим оружия, в стране творится хаос. Об этом написало издание The Economist.

На Украине ужесточается политическая борьба. Пока президент Соединенных Штатов Дональд Трамп лишает киевский режим оружия, в стране творится хаос. Об этом написало издание The Economist.

В публикации отмечается, что военная драма на Украине — это только одна сторона истории. Не меньшую тревогу вызывает внутриполитический раскол, чистки и междоусобицы, которые могут разрушить республику изнутри намного сильнее, чем любые действия РФ.

Так, заместителя премьер-министра Алексея Чернышова обвинили в коррупции, появились сведения о возможных кадровых перестановках и назначении нового премьера — Юлии Свириденко, была предпринята неудачная попытка отстранить от должности руководителя разведки Украины Кирилла Буданова*, указано в материале.

Ранее американские СМИ сообщили, что Трамп приостановил военную помощь Киеву якобы из-за личной неприязни к украинскому президенту Зеленскому. Авторы материала утверждают, что такая ситуация ставит Украину в трудное положение — чем меньше вооружений она получает, тем больше рискует потерять людей и территории.

*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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