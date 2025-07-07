На Украине ужесточается политическая борьба. Пока президент Соединенных Штатов Дональд Трамп лишает киевский режим оружия, в стране творится хаос. Об этом написало издание The Economist.
В публикации отмечается, что военная драма на Украине — это только одна сторона истории. Не меньшую тревогу вызывает внутриполитический раскол, чистки и междоусобицы, которые могут разрушить республику изнутри намного сильнее, чем любые действия РФ.
Так, заместителя премьер-министра Алексея Чернышова обвинили в коррупции, появились сведения о возможных кадровых перестановках и назначении нового премьера — Юлии Свириденко, была предпринята неудачная попытка отстранить от должности руководителя разведки Украины Кирилла Буданова*, указано в материале.
Ранее американские СМИ сообщили, что Трамп приостановил военную помощь Киеву якобы из-за личной неприязни к украинскому президенту Зеленскому. Авторы материала утверждают, что такая ситуация ставит Украину в трудное положение — чем меньше вооружений она получает, тем больше рискует потерять людей и территории.
*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.