The Economist: После остановки поставок оружия из США на Украине начался хаос

Ранее американские СМИ сообщили, что Трамп приостановил военную помощь Киеву якобы из-за личной неприязни к украинскому президенту Зеленскому. Авторы материала утверждают, что такая ситуация ставит Украину в трудное положение — чем меньше вооружений она получает, тем больше рискует потерять людей и территории.