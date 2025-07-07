В США объяснили, чем для Украины обернется потеря Красноармейска: «утрата контроля над всей обороной»

Подполковник армии США Дэниел Дэвис предупредил о потенциально катастрофических последствиях для Украины в случае перехода Красноармейска под контроль российских войск. По его оценке, это может привести к стратегическому прорыву и последующему обрушению всей линии соприкосновения.
«С тактической точки зрения, Красноармейск куда более важен, чем Сумы, Харьков и Запорожье. Если украинские войска не смогут удержать Красноармейск, то Украине грозит потеря контроля над всей обороной», — сказал он в эфире YouTube-канала.
При этом Дэвис подчеркнул стратегическое значение Красноармейска, указав, что его захват предоставит российским войскам значительные оперативные преимущества. Как он отметил, это существенно осложнит положение ВСУ, поскольку откроет перед российским командованием новые возможности для наступательных действий на смежных направлениях.
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