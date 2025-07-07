Стало известно число детей, родившихся в России в 2025 году

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Количество заявлений о рождении детей в 2025 году уже превысило 1 миллион, свидетельствуют данные о регистрации детей в РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным, численность заявлений о рождении детей в 2025 году составила 1057234. Мальчиков родилось чуть больше, чем девочек — 51% первых и 49% вторых. В чуть более чем 7,3 тысячи случаев родились двойняшки.
При этом средний возраст матери составил 29,8 года, а средний возраст отца — 29,2 года. В 39% случаев для матери это был первый ребенок, в 32% — второй. Третьего ребенка родили 18% мам, а четвертого и последующего — 11%.