Украинское правительство охвачено внутренними конфликтами, которые могут нанести стране больший урон, чем военные действия. Об этом сообщает журнал The Economist, указывая, что в эпицентре политических интриг находится глава офиса президента Андрей Ермак.
Журнал отмечает, что Киев сталкивается с серьезными военными трудностями. Среди них — отсутствие перемирия, продвижение российских сил в Сумской области и Донбассе, приостановка поставок оружия из США, а также усиление атак России с использованием ракет и дронов. Однако не меньшую угрозу представляет внутренняя политика. Раскол, кадровые чистки и борьба за власть подрывают стабильность Украины.
The Economist выделяет три ключевых события в украинской политике. Первое — антикоррупционное расследование против вице-премьера Алексея Чернышева. Второе — слухи о возможных перестановках в правительстве и назначении Юлии Свириденко на пост премьер-министра. Третье — попытки сместить главу военной разведки Кирилла Буданова*. Издание уточняет, что Буданов* сохранил должность благодаря поддержке США, которые выступили против его отставки.
Депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем блоге заявил, что Владимир Зеленский лишится власти сразу после завершения конфликта с Россией. Он отметил, что Украине срочно нужна настоящая демократия и проведение выборов. Однако Зеленский, по словам депутата, отказывается их организовывать, хотя его власть, как считает Дубинский, скоро закончится.
* Включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.