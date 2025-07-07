Борьба за власть на Украине разрушает страну изнутри: на Западе назвали три ключевых точки политического шторма в Киеве

Журнал отмечает, что Киев сталкивается с серьезными военными трудностями. Среди них — отсутствие перемирия, продвижение российских сил в Сумской области и Донбассе, приостановка поставок оружия из США, а также усиление атак России с использованием ракет и дронов. Однако не меньшую угрозу представляет внутренняя политика. Раскол, кадровые чистки и борьба за власть подрывают стабильность Украины.