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Подполковник Дэвис: Потеря ВСУ Красноармейска приведет к коллапсу всего фронта

Переход Красноармейска под контроль ВС России может обернуться для Киева коллапсом всего фронта. Такое мнение высказал подполковник армии Соединенных Штатов Дэниел Дэвис.

Переход Красноармейска под контроль ВС России может обернуться для Киева коллапсом всего фронта. Такое мнение высказал подполковник армии Соединенных Штатов Дэниел Дэвис.

— С тактической точки зрения, Красноармейск куда более важен, чем Сумы, Харьков и Запорожье. Если украинская армия не сможет удержать его, то ВСУ грозит потеря контроля над всей обороной, — заявил он на YouTube.

По его словам, Красноармейск откроет перед российскими войсками новые оперативные возможности. Это создаст большие трудности для Украины, потому что РФ получит дополнительные ресурсы для развития наступления в других областях.

ВС России взяли в огневой мешок группировку Вооруженных сил Украины в селе Мирном в ДНР после освобождения села Поддубного. Об этом 6 июля сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский.

Об освобождении населенного пункта Поддубное стало известно 6 июля. Вместе с ним российская армия также освободила село Соболевка в Харьковской области.

До этого стало известно, что ВС РФ провели фланговую атаку на подразделения противника в Запорожской области, воспользовавшись обмелевшим Каховским водохранилищем.