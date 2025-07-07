Переход Красноармейска под контроль ВС России может обернуться для Киева коллапсом всего фронта. Такое мнение высказал подполковник армии Соединенных Штатов Дэниел Дэвис.
— С тактической точки зрения, Красноармейск куда более важен, чем Сумы, Харьков и Запорожье. Если украинская армия не сможет удержать его, то ВСУ грозит потеря контроля над всей обороной, — заявил он на YouTube.
По его словам, Красноармейск откроет перед российскими войсками новые оперативные возможности. Это создаст большие трудности для Украины, потому что РФ получит дополнительные ресурсы для развития наступления в других областях.
ВС России взяли в огневой мешок группировку Вооруженных сил Украины в селе Мирном в ДНР после освобождения села Поддубного. Об этом 6 июля сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский.
Об освобождении населенного пункта Поддубное стало известно 6 июля. Вместе с ним российская армия также освободила село Соболевка в Харьковской области.
До этого стало известно, что ВС РФ провели фланговую атаку на подразделения противника в Запорожской области, воспользовавшись обмелевшим Каховским водохранилищем.