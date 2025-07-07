Раскрыто, как могут обманывать с арендой жилья в путешествии

По ее словам, злоумышленники могут снимать красивые видеоролики с рекламой жилья и предлагать за него цену, которая гораздо ниже средней в данной местности. Когда по объявлению начинают звонить, выясняется, что такой квартиры уже нет и предлагают снять другую. При этом самой красивой квартиры может вообще не существовать.