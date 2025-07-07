Специалисты рассказали о результатах изменения природы Байкала за десять лет

Сотрудники «Заповедного Прибайкалья’выпустило новую “Летопись” с данными за 2024 год, в котором проанализировали как западный берег Байкала изменился за десять лет. Исследование включает рассмотрение таких важных событий, как крупные пожары 2015−2016 годов, запрет охоты и засухи.
Пожары в заповеднике нанесли серьезный ущерб развития дикого северного оленя. В то же время, популяция изюбря процветает благодаря прекращению охоты и усиленной охране. За последние 80 лет на острове Ольхон численность этого зверя равна не менее 100 особям.
— Численность зайцев, соболя, грызунов и насекомоядных стабильна. На их влияет погода: теплая осень и снежная зима благоприятны, а весенние заморозки и засушливое лето — нет. А вот мелких хищников становится все меньше, — рассказали КП-Иркутск в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
В Прибайкальском национальном парке наблюдаются позитивные изменения в популяциях некоторых редких птиц, занесённых в Красные книги России и Иркутской области. В частности это огарь и балобан. Также увеличилось число малых лебедей.