Специалисты рассказали о результатах изменения природы Байкала за десять лет

Пожары в заповеднике нанесли серьезный ущерб развития дикого северного оленя. В то же время, популяция изюбря процветает благодаря прекращению охоты и усиленной охране. За последние 80 лет на острове Ольхон численность этого зверя равна не менее 100 особям.