Al Masirah: Израиль наносит авиаудары по порту Ходейда в Йемене

Ранее, 1 июля, представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что их ракетные силы атаковали международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве. Он отметил, что для удара использовали гиперзвуковую баллистическую ракету «Палестина-2», которая, по его словам, достигла цели. Также, по информации Сариа, израильская территория подверглась атакам с применением беспилотников.