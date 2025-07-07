Al Masirah: Израиль наносит авиаудары по порту Ходейда в Йемене

Израильская авиация атаковала йеменский город Ходейда, подконтрольный движению «Ансар Аллах». По информации телеканала Al Masirah, принадлежащего хуситам, удары пришлись на порты Рас-Иса, Ходейда и Эс-Салиф, а также на электростанцию «Рас-эль-Хатыб». Всего было нанесено более 20 авиаударов.
Накануне израильская армия (ЦАХАЛ) сообщила, что успешно перехватила ракету, запущенную из Йемена. В армейской пресс-службе уточнили, что для защиты населения в ряде районов Израиля объявили воздушную тревогу, следуя установленным мерам безопасности.
Ранее, 1 июля, представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что их ракетные силы атаковали международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве. Он отметил, что для удара использовали гиперзвуковую баллистическую ракету «Палестина-2», которая, по его словам, достигла цели. Также, по информации Сариа, израильская территория подверглась атакам с применением беспилотников.