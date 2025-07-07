Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Al Masirah: Израиль наносит авиаудары по порту Ходейда в Йемене

ЦАХАЛ нанес 20 авиаударов по нескольким портам Йемена.

Источник: Комсомольская правда

Израильская авиация атаковала йеменский город Ходейда, подконтрольный движению «Ансар Аллах». По информации телеканала Al Masirah, принадлежащего хуситам, удары пришлись на порты Рас-Иса, Ходейда и Эс-Салиф, а также на электростанцию «Рас-эль-Хатыб». Всего было нанесено более 20 авиаударов.

Накануне израильская армия (ЦАХАЛ) сообщила, что успешно перехватила ракету, запущенную из Йемена. В армейской пресс-службе уточнили, что для защиты населения в ряде районов Израиля объявили воздушную тревогу, следуя установленным мерам безопасности.

Ранее, 1 июля, представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что их ракетные силы атаковали международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве. Он отметил, что для удара использовали гиперзвуковую баллистическую ракету «Палестина-2», которая, по его словам, достигла цели. Также, по информации Сариа, израильская территория подверглась атакам с применением беспилотников.

Узнать больше по теме
ЦАХАЛ: армия Израиля, которая постоянно воюет с соседями
Из-за непростых событий на Ближнем Востоке в новостях все чаще можно встретить упоминание ЦАХАЛ. Разберемся, почему израильская армия так называется, насколько она боеспособна и какие у нее особенности.
Читать дальше