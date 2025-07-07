Врач объяснила, почему в жару снижается аппетит

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Снижение аппетита в жару происходит из-за уменьшения потребности в калориях и является защитной реакцией организма, рассказала РИА Новости врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области Яна Шмелева.
«Стоит также помнить, что во время жары снижение аппетита — это абсолютно нормальное явление, вызванное защитной реакцией нашего организма. Летом потребность в калориях меньше, а значит, и аппетит снижается», — сказала Шмелева.
В связи с этой особенностью врач рекомендует изменить режим питания. Так, время ужина стоит перенести на более позднее прохладное время, а завтрак и обед, наоборот, съесть на час раньше.
В жару стоит исключить жирные продукты, отдавая предпочтение низкокалорийным блюдам, например, салатам, фруктам, ягодам. Половину рациона должны составлять растительные и кисломолочные продукты.
«Диетология отмечает, что холодные кисломолочные супы — это идеальный вариант для обеда в жару. Кроме воды, рекомендуется пить травяные чаи и прохладительные жидкие блюда. Не следует злоупотреблять напитками с сахаром, такими как кофе, лимонад, сок. Алкоголь тоже не лучший напиток для жаркого лета», — отметила Шмелева.
Домашнюю еду врач рекомендует готовить небольшими порциями и не хранить за пределами холодильника более двух часов. Особенно это касается белковой пищи: молочных продуктов, рыбы, мягкого творога, яиц, мясных блюд.
«Обязательно соблюдать гигиену — мыть руки, а также тщательно мыть продукты сразу после покупки. Если какая-то еда вызывает у вас даже минимальные сомнения в своей свежести — лучше не рисковать», — добавила терапевт.