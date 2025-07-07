Врач рассказал, почему опасно засыпать под шум телевизора

Эти исследования подтверждаются и научными данными. В 2024 году международная группа исследователей проанализировала 20 работ и пришла к выводу, что необходимо ограничивать как уровень громкости, так и продолжительность использования устройств с белым шумом. Другое исследование, проведенное в США, показало, что почти треть случаев деменции у пожилых связана с нарушениями слуха.