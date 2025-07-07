Школьники Хабаровского края осваивают цифровые технологии во время каникул

Лето для школьников — не только время отдыха, но и возможность получить новые знания. В лагерях Хабаровского края стартовали занятия в рамках проекта «День цифры». Программа реализуется по нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.