Школьники Хабаровского края осваивают цифровые технологии во время каникул

Лето для школьников — не только время отдыха, но и возможность получить новые знания. В лагерях Хабаровского края стартовали занятия в рамках проекта «День цифры». Программа реализуется по нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Хабаровский край стал участником всероссийского образовательного проекта «День цифры», который проводится в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации» нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Как рассказали в министерстве образования и науки региона, программа направлена на знакомство школьников с цифровыми и квантовыми технологиями, профессиями в сфере ИТ, а также с основами работы алгоритмов искусственного интеллекта.
Для этого в детских лагерях используются интерактивные форматы. В краевом центре «Созвездие» ребят учили правильно и безопасно работать в интернете, подбирать сложные пароли, искать нужную информацию. Также дети познакомились с тем, как нейросети обрабатывают текст, звук, изображения и видео.
В ИТ-кубе Краевого центра образования школьники участвовали в мастер-классах и кейс-играх. Им предложили попробовать себя в роли программиста, инженера и дизайнера, а также поработать в команде — для развития навыков коммуникации.
На официальном сайте проекта «День цифры» размещены методические материалы, видеоролики и задания, которые можно пройти как в лагере, так и дома.
В этом году в Хабаровском крае летом отдохнут и пройдут программы больше 74 тысяч детей. Для этого в регионе открылись 412 лагерей.