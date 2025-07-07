Владивосток отметил 165-летие масштабным праздником

Депутат Думы Александр Бондяев пожелал дальнейшего развития Владивостоку: «хотелось бы поздравить не только жителей города, а всех, кто его любит, — а таких людей очень много у нас в стране, да и не только. С праздником, с юбилеем! Город у нас молодой, развивается и дальше будет становиться всë лучше и лучше. А мы со своей стороны будем этому активно способствовать!».