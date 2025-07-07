Владивосток отметил 165-летие масштабным праздником

С утра на площади работали интерактивные площадки: мастер-классы, конкурсы, фотозоны, выставка ретро- и современных автомобилей, показ спецтехники и соревнования по силовому экстриму. Детей угощали бесплатной сахарной ватой.
Днём выступили лучшие творческие коллективы города. Зрителей порадовали ансамбль «Ладья» с танцем «Дальневосточное яблочко», трио «Брильянс» и коллектив «Соло» с патриотическими композициями. Глава города Константин Шестаков поздравил владивостокцев с юбилеем и вручил награды выпускникам, набравшим 100 баллов на ЕГЭ.
Вечером началась концертная программа. На сцену вышли Виктория Дайнеко, группы «Корни» и «Город 312», которые исполнили свои хиты и поздравили горожан. Финальным аккордом стал концерт Олега Газманова. Перед выступлением он почтили память Героя России Михаила Гудкова — экс-командира 155-й бригады морской пехоты ТОФ, исполнив песню «Офицеры».
«Он погиб за то, чтобы мы могли вот так собираться, чтобы стояла наша страна», — сказал артист.
Также город с праздником поздравили его жители. «Поздравляю Владивосток и его жителей с 165-летием! Желаю процветать, творить, ничего не бояться, любить и уважать друг друга, думать о хорошем и строить планы. Каждый день пусть будет самым лучшим. Не вздумайте сидеть дома, вон какое лето за окном!», — поздравил столицу Приморья Иван Сосновцев, фронтмен популярной владивостокской музыкальной группы Starcardigan.
Депутат Думы Александр Бондяев пожелал дальнейшего развития Владивостоку: «хотелось бы поздравить не только жителей города, а всех, кто его любит, — а таких людей очень много у нас в стране, да и не только. С праздником, с юбилеем! Город у нас молодой, развивается и дальше будет становиться всë лучше и лучше. А мы со своей стороны будем этому активно способствовать!».
Председатель ТОС «Сабанеева, 13» Светлана Живалюкова отметила улучшения города за последние несколько лет. «Огромное счастье видеть как ты расцветаешь и взрослеешь. Большая гордость быть причастной к этому! Всем сердцем желаю моему Владику чистых широких улиц, сверкающих фасадов, зелёных скверов, переливающихся на солнце фонтанов. Будь любим своими жителями, храним ими. Я горжусь тобой!».