Врач раскрыла неожиданные риски для кишечника от диеты на свежевыжатых соках

Диета на свежевыжатых соках, популярная среди тех, кто стремится «очистить» организм, может быть гораздо вреднее, чем кажется. К такому выводу пришли ученые из США и Италии. Эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова, автор книги «Обман веществ» издательства «Комсомольская правда», рассказала о минусах подобной практики.