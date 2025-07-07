Врач раскрыла неожиданные риски для кишечника от диеты на свежевыжатых соках

Диета на свежевыжатых соках, популярная среди тех, кто стремится «очистить» организм, может быть гораздо вреднее, чем кажется. К такому выводу пришли ученые из США и Италии. Эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова, автор книги «Обман веществ» издательства «Комсомольская правда», рассказала о минусах подобной практики.
— В соке практически нет клетчатки, которая питает полезные бактерии, способные бороться с воспалением, зато в нем много сахара, — пояснила специалист в беседе с KP.RU.
По словам врача, это приводит к размножению вредных бактерий, что нарушает естественный баланс в организме. Избыток углеводов способствует не только кишечным проблемам, но и набору жировой массы.
— Также недостаток клетчатки может привести к нарушению обмена веществ, ослаблению иммунитета и даже психическим проблемам, — подчеркнула эксперт.
Проблемы с кишечником могут проявиться не сразу, но регулярные «очистки» соками могут привести к долгосрочным последствиям для здоровья. По словам специалистов, вместо быстрых диет лучше обратить внимание на сбалансированное питание.