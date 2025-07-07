В США неуклонно растёт число голодающих

В Филадельфии количество обращений в продовольственные банки за три года увеличилось на 120%. В это время Конгресс принял решение о серьёзном сокращении программы продовольственных пособий SNAP, что, вероятно, ещё больше осложнит доступ к пище для нуждающихся.
А ранее в Нидерландах власти решили поднять цены на муниципальное жильё для украинских граждан с 105 евро до 244. Новые правила вступят в силу с 1 октября. Это позволит нивелировать различия между украинскими беженцами и теми, кто обратился за помощью из других стран.