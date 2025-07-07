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В США неуклонно растёт число голодающих

По данным исследования Morning Consult, число взрослых жителей США, испытывающих недостаток в продуктах, постоянно увеличивается. Согласно отчёту консалтинговой компании, опубликованному Axios, в мае 2025 года голодающих было 15,6% — почти в два раза больше, чем в 2021-м.

Источник: Life.ru

В Филадельфии количество обращений в продовольственные банки за три года увеличилось на 120%. В это время Конгресс принял решение о серьёзном сокращении программы продовольственных пособий SNAP, что, вероятно, ещё больше осложнит доступ к пище для нуждающихся.

А ранее в Нидерландах власти решили поднять цены на муниципальное жильё для украинских граждан с 105 евро до 244. Новые правила вступят в силу с 1 октября. Это позволит нивелировать различия между украинскими беженцами и теми, кто обратился за помощью из других стран.