В США неуклонно растёт число голодающих

А ранее в Нидерландах власти решили поднять цены на муниципальное жильё для украинских граждан с 105 евро до 244. Новые правила вступят в силу с 1 октября. Это позволит нивелировать различия между украинскими беженцами и теми, кто обратился за помощью из других стран.