Названа сумма убытков авиакомпаний в России из-за сбоев в расписании

Авиаотрасль России столкнулась с серьезными финансовыми потерями из-за транспортного кризиса в аэропортах 5−6 июля. По оценкам экспертов, убытки авиакомпаний могут составить десятки миллиардов рублей. Источники в отрасли сообщили газете «Коммерсантъ», что ежедневный ущерб перевозчиков достигает 20 млрд рублей.
Эксперт Дмитрий Дацыков оценил суточные потери авиакомпаний в 20 млрд рублей. Он отметил, что точный подсчет требует учета последствий плана «Ковер», сбоев мобильного интернета и расходов пассажиров на такси для пересадки на стыковочные рейсы.
Другой специалист подсчитал, что отмена одного рейса Boeing 737−800 на 158 мест обходится авиакомпании в 15−23 млн рублей. Сумма зависит от маршрута и включает затраты на топливо, услуги аэропорта, работу экипажа и упущенную прибыль.
Общероссийское объединение пассажиров предложило разработать единый регламент для работы в подобных кризисных ситуациях. По мнению представителей объединения, ответственность за размещение пассажиров в гостиницах при масштабных сбоях должны взять на себя аэропорты.
Ранее сообщалось, что из-за временных ограничений в аэропорту Шереметьево авиакомпании предупредили о возможных отменах и объединении рейсов. Росавиация подтвердила эту информацию. Пассажирам, чьи рейсы отменены, предложат перебронирование на другие рейсы при наличии мест или полный возврат стоимости билетов. Авиакомпании заявили, что делают все возможное для восстановления стабильного расписания.