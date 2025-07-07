Названа сумма убытков авиакомпаний в России из-за сбоев в расписании

Ранее сообщалось, что из-за временных ограничений в аэропорту Шереметьево авиакомпании предупредили о возможных отменах и объединении рейсов. Росавиация подтвердила эту информацию. Пассажирам, чьи рейсы отменены, предложат перебронирование на другие рейсы при наличии мест или полный возврат стоимости билетов. Авиакомпании заявили, что делают все возможное для восстановления стабильного расписания.