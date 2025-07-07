День Ивана Купала 2025: традиции, обряды, приметы, что нельзя и можно делать

День Ивана Купала — это один из самых ярких и загадочных праздников славянской культуры, который отмечается в ночь с 6 на 7 июля. Этот день связан с летним солнцестоянием и считается временем, когда природа пробуждается к жизни, а магия и колдовство находятся на пике своей силы. В этой статье мы рассмотрим, что можно и нельзя делать в этот день, а также традиции, обряды и приметы, связанные с праздником.