В Хабаровске пройдёт открытая встреча с известным писателем Тарковским

В Хабаровске пройдёт творческая встреча с известным писателем Михаилом Тарковским. Об этом сообщили в министерстве культуры Хабаровского края.
Мероприятие состоится 9 июля в 19:00 в Дальневосточной государственной научной библиотеке на улице Муравьёва-Амурского, 1. Вход свободный. Встреча пройдёт в формате открытого диалога и рассчитана на широкую аудиторию.
«Автор представит новый роман “42-й до востребования”, за который в 2025 году удостоился премии имени Ивана Гончарова в номинации “Мастер литературного слова”. Участники встречи смогут задать вопросы писателю и услышать истории создания его произведений», — отметили в минкультуры.
Михаил Тарковский — президент фонда имени Василия Астафьева, сопредседатель Красноярского отделения Культурного фронта России, лауреат крупных литературных премий, в том числе «Ясной Поляны» и Патриаршей премии. Он также является внуком поэта Арсения Тарковского и племянником режиссёра Андрея Тарковского. Организаторы встречи приглашают всех желающих познакомиться с творчеством одного из наиболее ярких представителей современной российской литературы.