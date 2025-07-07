В Хабаровске пройдёт открытая встреча с известным писателем Тарковским

Михаил Тарковский — президент фонда имени Василия Астафьева, сопредседатель Красноярского отделения Культурного фронта России, лауреат крупных литературных премий, в том числе «Ясной Поляны» и Патриаршей премии. Он также является внуком поэта Арсения Тарковского и племянником режиссёра Андрея Тарковского. Организаторы встречи приглашают всех желающих познакомиться с творчеством одного из наиболее ярких представителей современной российской литературы.