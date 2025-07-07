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В Одессе произошла серия взрывов на фоне воздушной тревоги

Воздушную тревогу объявили в семи регионах Украины.

Источник: Комсомольская правда

В Одессе на юге Украины прозвучала серия взрывов. Власти объявили воздушную тревогу в Одесской и Киевской областях, о чем сообщили данные официального ресурса по оповещению населения.

Сирены также работают в Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

Напомним, что 4 июля в Киеве также произошли взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщали украинские СМИ. В Киевской городской военной администрации отметили, что в столице активно применяются системы противовоздушной обороны. Точные места взрывов и их последствия не уточнялись.

В ночь с 3 на 4 июля, в столице Украины вновь были слышны взрывы после полуночи. Местное агентство УНИАН сообщало, что в городе была объявлена воздушная тревога. По информации официальных источников, сирены также звучали в шести регионах страны.