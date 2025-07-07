В Одессе произошла серия взрывов на фоне воздушной тревоги

Напомним, что 4 июля в Киеве также произошли взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщали украинские СМИ. В Киевской городской военной администрации отметили, что в столице активно применяются системы противовоздушной обороны. Точные места взрывов и их последствия не уточнялись.