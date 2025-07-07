Названа разница в зарплате у мужчин и женщин в России

Средний заработок женщин составил лишь 70% от доходов мужчин.
В 2024 году разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами в России достиг 30,4%. Об этом сообщил профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
По его словам, средняя начисленная зарплата женщин в прошлом году составила 61,1 тысячи рублей, тогда как мужчины получали в среднем 87,7 тысячи рублей. При этом наибольший разрыв в доходах зафиксирован в сфере информационных технологий, где женщины зарабатывают лишь 65,5% от доходов мужчин. Наименьший разрыв отмечен в образовании — 95,3%.
«Высока доля женщин среди работников и в малооплачиваемых коммерческих отраслях: в торговле — 62%, в деятельности гостиниц и общественном питании — 74%. Мужчины значительно чаще являются руководителями и больше занимаются дополнительной работой с большим количеством отработанных часов. Мужчины также работают на вредных и опасных работах, где имеются доплаты за вредность», — цитируют эксперта РИА Новости.
Сафонов отметил, что одной из причин сохраняющегося неравенства является то, что женщины преимущественно работают в сферах с относительно низкой оплатой труда — образовании, здравоохранении, культуре, социальном обслуживании и спорте. Кроме того, по словам эксперта, на уровень зарплат влияет и то, что женщины чаще берут больничные по уходу за детьми и вынуждены выбирать режим работы, позволяющий совмещать профессиональную деятельность с семейными обязанностями. Это снижает их мобильность на рынке труда и ограничивает возможности для перехода на более высокооплачиваемые позиции.
Еще одним фактором Сафонов назвал наличие стереотипов среди работодателей о «ненадежности» женщин как работников из-за возможного ухода в декретный отпуск. При этом он подчеркнул, что женщины в России, как правило, обладают более высоким уровнем образования и значительно реже выбирают рабочие специальности.
Ранее исследования показывали, что в третьем квартале 2025 года россияне ожидают повышения средней зарплаты до 154 тысяч рублей. Аналитики отмечают, что разрыв в ожиданиях по доходам между полами сохраняется: мужчины рассчитывают на 176 тысяч, а женщины — на 129 тысяч рублей.