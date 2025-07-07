Названа разница в зарплате у мужчин и женщин в России

Сафонов отметил, что одной из причин сохраняющегося неравенства является то, что женщины преимущественно работают в сферах с относительно низкой оплатой труда — образовании, здравоохранении, культуре, социальном обслуживании и спорте. Кроме того, по словам эксперта, на уровень зарплат влияет и то, что женщины чаще берут больничные по уходу за детьми и вынуждены выбирать режим работы, позволяющий совмещать профессиональную деятельность с семейными обязанностями. Это снижает их мобильность на рынке труда и ограничивает возможности для перехода на более высокооплачиваемые позиции.