В Хабаровском крае сделали двухпутным 11 километров БАМа

Общая длина объединённого участка после закрытия разъезда Аксака составляет более 21 километра. В ходе работ было уложено почти 11 километров нового пути. На участке, который проходит вдоль реки Гур и пересекает реку Холойка, было построено три моста. Для защиты инфраструктуры от паводков были созданы отводные канавы и кюветы, а также реконструированы три водопропускные трубы.