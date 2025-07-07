В Хабаровском крае сделали двухпутным 11 километров БАМа

В Хабаровском крае, на Дальневосточной железной дороге, запущено движение по новым путям на участке Уктур — Кенай, который был построен после модернизации перегона Уктур — Аксака и соединения с новым участком Аксака — Кенай, построенным в апреле 2025 года, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Общая длина объединённого участка после закрытия разъезда Аксака составляет более 21 километра. В ходе работ было уложено почти 11 километров нового пути. На участке, который проходит вдоль реки Гур и пересекает реку Холойка, было построено три моста. Для защиты инфраструктуры от паводков были созданы отводные канавы и кюветы, а также реконструированы три водопропускные трубы.
Для прокладки пути через отроги хребта Сихотэ-Алинь и выравнивания рельефа было переработано более 392 тыс кубометров грунта.
Новый объединённый участок расположен в направлении от Комсомольска-на-Амуре к тихоокеанским портам Ванино и Советской Гавани. Развитие инфраструктуры повысит пропускную способность линии и поможет увеличить объём грузовых перевозок.