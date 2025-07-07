Детеныш косатки попал в пластиковую петлю у побережья Камчатки

На Камчатке обнаружили в водах Авачинского залива очень маленького детеныша косатки, который оказался запутан в петлю из пластиковой ленты или веревки — мусора, оставленного человеком. Об этом в интервью ТАСС рассказала биолог и руководитель научных экспедиций дальневосточного проекта по косаткам FEROP Татьяна Ивкович.
«Веревка сейчас сдавливает его тело. В этом возрасте детеныши быстро растут, и страшно представить, что с ним может случиться дальше. Сейчас он активен и следует за матерью», — отметила специалист.
По ее словам, ученые встретили детеныша вечером 4 июля и утром 5 июля на мысе Шипунском во время рейса на катамаране «Косатка».
«В Авачинском заливе детеныши рождаются редко и нечасто выживают. Мы сначала обрадовались появлению новорожденного, но затем заметили веревку на его теле», — добавила Ивкович.
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