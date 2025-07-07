Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названа сумма убытков авиаперевозчиков из-за коллапса в аэропортах

Эксперт компании EXPO.UAV Дмитрий Дациков оценил убытки авиаперевозчиков из-за коллапса в аэропортах 5−6 июля. По его словам, ущерб может превысить 20 миллиардов рублей.

Источник: Life.ru

«Объём дополнительных издержек авиакомпаний в связи с веерными сбоями расписания по всей стране за сутки может достигать в среднем 20 миллиардов рублей», — приводит слова эксперта «Коммерсант».

По данным издания, отмена одного рейса Boeing 737−800 приносит авиакомпаниям прямые убытки в 15−23 млн рублей. По этим расчётам, первые 24 часа транспортного коллапса обошлись перевозчикам в 3,9−5,9 млрд рублей — и это только по отменённым рейсам в трёх аэропортах.

Ранее из-за налёта дронов в аэропорту Пулково были отменены 90 рейсов. Также зафиксированы задержки вылета более чем на два часа у 37 рейсов. Эти изменения связаны с временными ограничениями, введёнными в ряде российских аэропортов.