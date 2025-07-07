Названа сумма убытков авиаперевозчиков из-за коллапса в аэропортах

«Объём дополнительных издержек авиакомпаний в связи с веерными сбоями расписания по всей стране за сутки может достигать в среднем 20 миллиардов рублей», — приводит слова эксперта «Коммерсант».
По данным издания, отмена одного рейса Boeing 737−800 приносит авиакомпаниям прямые убытки в 15−23 млн рублей. По этим расчётам, первые 24 часа транспортного коллапса обошлись перевозчикам в 3,9−5,9 млрд рублей — и это только по отменённым рейсам в трёх аэропортах.
Ранее из-за налёта дронов в аэропорту Пулково были отменены 90 рейсов. Также зафиксированы задержки вылета более чем на два часа у 37 рейсов. Эти изменения связаны с временными ограничениями, введёнными в ряде российских аэропортов.