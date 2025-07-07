Названа сумма убытков авиаперевозчиков из-за коллапса в аэропортах

По данным издания, отмена одного рейса Boeing 737−800 приносит авиакомпаниям прямые убытки в 15−23 млн рублей. По этим расчётам, первые 24 часа транспортного коллапса обошлись перевозчикам в 3,9−5,9 млрд рублей — и это только по отменённым рейсам в трёх аэропортах.