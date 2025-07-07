В Пулково временно изменили правила доступа в зону ожидания: пускают только одну категорию людей

Петербургский аэропорт Пулково ввел новые ограничения в работе. С 23:00 вход в терминал разрешен только пассажирам с билетами, чтобы избежать скопления людей. Кроме того, в ночь на 7 июля в аэропорту отключили мобильный интернет. Об этом сообщает «КП-Санкт-Петербург».