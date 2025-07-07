В Пулково временно изменили правила доступа в зону ожидания: пускают только одну категорию людей

Петербургский аэропорт Пулково ввел новые ограничения в работе. С 23:00 вход в терминал разрешен только пассажирам с билетами, чтобы избежать скопления людей. Кроме того, в ночь на 7 июля в аэропорту отключили мобильный интернет. Об этом сообщает «КП-Санкт-Петербург».
Представители Пулково сообщили, что доступ к мобильному интернету в терминале ограничен. Они попросили пассажиров передать эту информацию своим близким, находящимся в аэропорту, через звонки или SMS.
Российская авиаотрасль переживает тяжелый кризис. По данным экспертов, за 5−6 июля авиакомпании понесли убытки на десятки миллиардов рублей. Источники издания «Коммерсантъ» уточнили, что ежедневные потери перевозчиков составляют около 20 млрд рублей.
Эксперт Дмитрий Дацыков подтвердил, что суточный ущерб авиакомпаний достигает 20 млрд рублей. Он пояснил, что точные цифры зависят от последствий плана «Ковер», перебоев с интернетом и дополнительных расходов пассажиров на такси для пересадок на стыковочные рейсы.