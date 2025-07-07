Запрет рыболовства и добычи ископаемых: в России разработали правила для охранных зон заповедников

Новые правила устанавливают четкий регламент по определению и изменению границ охранных зон. Согласно требованиям, минимальная ширина буферной территории должна составлять 1 км. При этом собственники земель в этих зонах обязаны строго соблюдать установленные природоохранные ограничения при любой хозяйственной деятельности.