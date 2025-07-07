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Запрет рыболовства и добычи ископаемых: в России разработали правила для охранных зон заповедников

В России хотят ввести новые правила для охранных зон заповедников.

Источник: Комсомольская правда

Минприроды России утвердило нормы, регулирующие создание и функции буферных зон на территориях, прилегающих к особо охраняемым природным территориям (ООПТ). Соответствующая информация опубликована изданием «Коммерсантъ».

Новые правила устанавливают четкий регламент по определению и изменению границ охранных зон. Согласно требованиям, минимальная ширина буферной территории должна составлять 1 км. При этом собственники земель в этих зонах обязаны строго соблюдать установленные природоохранные ограничения при любой хозяйственной деятельности.

Кроме этого, на территориях охранных зон вводится ряд запретов: нельзя заниматься промысловой охотой и рыболовством, осуществлять капитальное строительство, проводить лесозаготовки или разрабатывать месторождения полезных ископаемых и подземных вод.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что заповедник «Аскания-Нова» оказался на грани экологического бедствия из-за острого недостатка водных ресурсов. Ситуация резко ухудшилась после остановки подачи воды из Днепра через Каховский канал.