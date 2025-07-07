Как запах и внешность влияют на выбор партнера: Психолог объяснила эволюционные механизмы

— Казалось бы, эволюция делает все, чтобы соединить максимально непохожих партнеров, но исследования показали, что люди выбирают внешне наиболее привлекательных, похожих на себя, но при этом не идентичных по запаху! Это подтверждает, что различия в партнере важны, но не слишком сильные, — добавила психолог.