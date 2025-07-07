Как запах и внешность влияют на выбор партнера: Психолог объяснила эволюционные механизмы

Чтобы завести отношения, важно, чтобы люди подходили друг другу не только внешне, но и на уровне запаха, который часто зависит от генетической схожести. Практикующий психолог, кандидат наук, доцент кафедры теоретических основ социальной психологии факультета «Социальная психология» МГППУ Ольга Даниленко объяснила KP.RU, как работают эволюционные механизмы.
— Люди с более близким набором хромосом, а, значит, и похожим запахом, воспринимаются как более симпатичные и подходящие для дружбы, совместной работы и проживания, но к ним не возникает сексуальное влечение, — поделилась эксперт.
По словам психолога, интересным является тот факт, что для создания семейных отношений и браков эволюция «подталкивает» нас к партнерам, с которыми генетическое совпадение невелико. Это дает шанс на генетическое разнообразие и потенциально более здоровое потомство.
— Казалось бы, эволюция делает все, чтобы соединить максимально непохожих партнеров, но исследования показали, что люди выбирают внешне наиболее привлекательных, похожих на себя, но при этом не идентичных по запаху! Это подтверждает, что различия в партнере важны, но не слишком сильные, — добавила психолог.