Лавров: Госдолг Штатов вышел из-под контроля, доверие к доллару подорвано

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с критикой мировой финансовой системы на саммите БРИКС, сказав о подрыве доверия к американскому доллару.
— Использование доллара как оружия для наказания подорвало доверие к валюте США. Долговое бремя нарастает стремительно: с 2011 года количество стран с высокой задолженностью увеличилось с 22 до 59. В Америке госдолг достиг 37 триллионов долларов. Ситуация вышла из-под контроля, — заявил он.
По его словам, пандемия коронавируса усугубила кризис, а санкции ускорили фрагментацию мировой экономики. Развивающиеся государства теперь тратят на обслуживание долгов больше, чем на инвестиции в развитие, передает ТАСС слова Лаврова.
На автомобильных номерах кортежа главы МИД РФ, на котором он передвигается в Бразилии на саммите, появилась необычная надпись. На них по-русски написано «Мы — Россия! Мы — Лавров!».
Президент России Владимир Путин не посетит саммит БРИКС в Бразилии. По словам политолога Алексея Малинина, это случилось потому, что местные власти не обеспечили ему безопасность. По его словам, Бразилия не стала делать соответствующих заявлений на самом высоком уровне, чтобы не вступать в конфликт с Западом.