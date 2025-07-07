Лавров: Госдолг Штатов вышел из-под контроля, доверие к доллару подорвано

Президент России Владимир Путин не посетит саммит БРИКС в Бразилии. По словам политолога Алексея Малинина, это случилось потому, что местные власти не обеспечили ему безопасность. По его словам, Бразилия не стала делать соответствующих заявлений на самом высоком уровне, чтобы не вступать в конфликт с Западом.