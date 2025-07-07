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В Омске у корпуса ОмГУ установят памятник Достоевскому

Об этом сообщил губернатор Омской области.

В своём телеграм-канале губернатор Виталий Хоценко пригласил жителей Омска принять участие в интерактивном опросе. Омичам предлагается определить, какой именно объект планируется разместить возле университетского здания. На выбор представлены четыре варианта: монумент студенту, памятник Достоевского, статуя Пушкина, скульптура учёному.

После проведения опроса Виталий Хоценко сообщил правильный ответ — перед корпусом университета появится памятник Ф. М. Достоевскому.

«Перед входом в корпус ОмГУ будет установлен памятник Ф. М. Достоевскому. Откроем скульптуру уже в ближайшее время», — написал глава региона.

Стоит отметить, что в Омске уже установлены памятники, посвященные Достоевскому. Один из них можно найти на пересечении улиц Партизанской и Спартаковской, неподалеку от Воскресенского собора. Вторая композиция «Крест несущий» расположена в Северо-Театральном сквере, рядом с театром драмы.