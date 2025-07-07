В Омске у корпуса ОмГУ установят памятник Достоевскому

Стоит отметить, что в Омске уже установлены памятники, посвященные Достоевскому. Один из них можно найти на пересечении улиц Партизанской и Спартаковской, неподалеку от Воскресенского собора. Вторая композиция «Крест несущий» расположена в Северо-Театральном сквере, рядом с театром драмы.