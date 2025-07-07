Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Назван размер помощи Соединенных Штатов Украине

Размер помощи, которую Соединенные Штаты оказали киевскому режиму на данный момент, составляет 123,3 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости по открытым данным и информации Кильского института мировой экономики (ФРГ).

Размер помощи, которую Соединенные Штаты оказали киевскому режиму на данный момент, составляет 123,3 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости по открытым данным и информации Кильского института мировой экономики (ФРГ).

Так, к апрелю текущего года Штаты передали Киеву различной помощи на 123,3 миллиарда долларов. Из данного объема самую большую долю занимает военная помощь — 69,5 миллиарда долларов. Потом идут финансовая помощь — 50,1 миллиарда долларов и гуманитарная — 3,7 миллиарда долларов.

При этом с мая по начало июля США больше не предоставляли Украине никакой помощи, сказано в статье.

На Украине ужесточается политическая борьба. Пока президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп лишает киевский режим оружия, в стране творится хаос, написало издание The Economist. В публикации отмечается, что военная драма на Украине — это только одна сторона истории.

Ранее американские СМИ сообщили, что Трамп приостановил военную помощь Киеву якобы из-за личной неприязни к украинскому президенту Зеленскому. Авторы материала утверждают, что такая ситуация ставит Украину в трудное положение — чем меньше вооружений она получает, тем больше рискует потерять людей и территории.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше