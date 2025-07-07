Открытки с днем Ивана Купалы 2025! Новые красивые и прикольные картинки к 7 июля

Иван Купала — это славянский праздник, отмечаемый в ночь с 6 на 7 июля, который связан с летним солнцестоянием и празднует природу, любовь и очищение. В этот день принято купаться в реках, зажигать костры, плести венки из цветов и трав, а также проводить обряды, такие как прыжки через огонь. Считается, что вода и огонь обладают магическими свойствами, а ночь перед праздником полна волшебства. Праздник символизирует обновление, гармонию и связь с природой.