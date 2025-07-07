Минздрав Приморья назвал главные источники аллергии в регионе

Минздрав Приморья опубликовал перечень наиболее распространённых аллергенов региона. В пятёрку лидеров вошли: пыльца берёзы (весной), амброзия (в июле-августе), споры плесени, бытовая пыль (особенно в период муссонов) и морепродукты, в частности — креветки и крабы, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный ТГ-канал (18+) министерства.