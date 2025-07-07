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Минздрав Приморья назвал главные источники аллергии в регионе

Врачи рассказали, как снизить риск аллергических реакций в условиях сырого климата.

Источник: РИА "Новости"

Минздрав Приморья опубликовал перечень наиболее распространённых аллергенов региона. В пятёрку лидеров вошли: пыльца берёзы (весной), амброзия (в июле-августе), споры плесени, бытовая пыль (особенно в период муссонов) и морепродукты, в частности — креветки и крабы, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный ТГ-канал (18+) министерства.

По словам специалистов, важную роль играют климатические особенности региона: высокая влажность и морской воздух способствуют развитию плесени и распространению пылевых клещей. Кроме того, в сезон цветения сорных трав у многих обостряются симптомы сезонной аллергии.

Для снижения риска врачи рекомендуют проводить регулярную влажную уборку в доме, использовать очищающие фильтры в кондиционерах, после дождя проветривать помещения и промывать лоджии от морских осадков. Введение продуктов-морепродуктов в рацион желательно осуществлять постепенно.