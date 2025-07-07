Теплоходы не будут останавливаться в трех населенных пунктах Хабаровского края

В Хабаровском крае изменился график работы речного транспорта. Из-за низкого уровня воды временно отменены остановки пассажирских теплоходов в нескольких населенных пунктах. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края сообщило о временной приостановке посадки и высадки пассажиров теплоходами «Метеор» в трех населенных пунктах региона — Мариинское, Сусанино и Иннокентьевка.
Причина — низкий уровень воды в реке, из-за чего технически невозможно подходить к берегу для высадки и посадки пассажиров. Возобновление рейсов будет зависеть от гидрологической ситуации.