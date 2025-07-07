Стало известно о миллиардных ущербах авиакомпаний из-за сбоев в расписании в РФ

Дмитрий Дацыков, эксперт компании EXPO.UAV, специализирующейся на разработках в сфере беспилотных систем, оценивает ущерб авиакомпаний в 20 млрд рублей в сутки. По его словам, для более точной оценки следует учитывать дополнительные потери, связанные с введением плана «Ковер», перебоями мобильного интернета, а также расходы пассажиров на такси для пересадки на стыковочные рейсы.