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Стало известно о миллиардных ущербах авиакомпаний из-за сбоев в расписании в РФ

Транспортный кризис в российских аэропортах 5−6 июля может привести к убыткам авиакомпаний на сумму в десятки миллиардов рублей.

Транспортный кризис в российских аэропортах 5−6 июля может привести к убыткам авиакомпаний на сумму в десятки миллиардов рублей. По оценкам экспертов и отраслевых источников, с которыми пообщалась газета «Коммерсантъ», потери перевозчиков за одни сутки могут достигать 20 млрд рублей.

Дмитрий Дацыков, эксперт компании EXPO.UAV, специализирующейся на разработках в сфере беспилотных систем, оценивает ущерб авиакомпаний в 20 млрд рублей в сутки. По его словам, для более точной оценки следует учитывать дополнительные потери, связанные с введением плана «Ковер», перебоями мобильного интернета, а также расходы пассажиров на такси для пересадки на стыковочные рейсы.

Андрей Патраков, основатель сервиса безопасности полетов беспилотных авиационных систем RunAvia, подсчитал, что отмена одного рейса Boeing 737−800 с 158 пассажирами обходится авиаперевозчику в 15−23 млн рублей в зависимости от направления. В эту сумму входят затраты на услуги аэропорта, топливо, работу экипажа и упущенная выручка, уточняет издание.

Пассажирские организации выступают за создание единого регламента действий при подобных масштабных сбоях. В Общероссийском объединении пассажиров считают необходимым переложить ответственность за размещение пострадавших пассажиров в гостиницы именно на аэропорты.

Ранее Минтранс сообщил, что 5 июля в крупнейших аэропортах страны — Шереметьево, Пулково и Стригино — было отменено более 250 рейсов и задержано свыше 270. На следующий день Росавиация зафиксировала отмену 171 рейса в Шереметьево, 90 — в Пулково и 26 — в Стригине.

Ранее аэропорт Пулково возобновил работу спустя восемь часов.