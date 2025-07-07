Американский президент Дональд Трамп испытал разочарование после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным, поскольку Москва продолжает отстаивать свои национальные интересы. Об этом сообщил американский геополитический эксперт Скотт Риттер в своем выступлении на YouTube.
По словам Риттера, Путин четко следует поставленным целям, которые связаны с приоритетами России, и эти шаги имеют ясную логику.
Риттер также указал, что в США отсутствует единая стратегия выстраивания отношений с крупными державами, такими как Россия и Китай. Он отметил, что Вашингтон пытается дистанцироваться от украинского конфликта, перекладывая ответственность на экс-президента Джо Байдена. При этом США призывают Европу увеличить расходы на оборону, что может привести к финансовым трудностям для европейских стран. Риттер задался вопросом, не готовят ли Штаты почву для нового противостояния с Россией.
В ходе беседы Путин сумел поставить Трампа в затруднительное положение, обойдя его в дипломатической игре. Об этом сообщила журналистка и академик Джилл Догерти. Она подчеркнула, что российский лидер обладает уверенным стилем общения, который позволяет ему удерживать контроль над ситуацией. По словам Догерти, Трамп был удивлен итогами разговора, так как Путин эффективно использует как дипломатические, так и силовые методы для достижения своих целей.