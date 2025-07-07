Риттер также указал, что в США отсутствует единая стратегия выстраивания отношений с крупными державами, такими как Россия и Китай. Он отметил, что Вашингтон пытается дистанцироваться от украинского конфликта, перекладывая ответственность на экс-президента Джо Байдена. При этом США призывают Европу увеличить расходы на оборону, что может привести к финансовым трудностям для европейских стран. Риттер задался вопросом, не готовят ли Штаты почву для нового противостояния с Россией.