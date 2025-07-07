В Челябинске участок Свердловского проспекта будет закрыт до 27 июля

«Для следующего этапа реконструкции теплотрассы до 27 июля закрыт участок Свердловского проспекта — от улицы Сони Кривой до проспекта Ленина», — предупреждают городские власти.
Там уточнили, что завершены работы на пересечении проспекта Ленина и Свердловского проспекта. Движение по центральному проспекту открыто с 6:00 7 июля.
Общественный транспорт будет следовать по измененным маршрутам.
Автобусы № 51 и 58 в сторону северо-запада поедут в объезд по улицам Сони Кривой, Энгельса; обратно по маршруту.
Компенсационный маршрут направится от областной больницы по улицам Блюхера, Воровского, Красная, Труда, Кирова и до Теплотехнического института.
Троллейбус № 12 проследует от АМЗ по улицам Воровского, Курчатова, Энгельса, Коммуны, Свердловскому проспекту и далее по маршруту.
Временный остановочный пункт расположен в районе дома 34 по улице Сони Кривой при движении к улице Энгельса.