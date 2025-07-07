Лавров оценил ситуацию с госдолгом в США и рассказал, что в этих условиях делать другим странам

Дипломат обратил внимание, что с 2011 года число стран, накопивших высокий уровень задолженности увеличилось почти в три раза — с 22 до 59. И развивающимся странам приходится тратить на обслуживание государственного долга больше, чем на инвестирование в собственное развитие.