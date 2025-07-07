Лавров оценил ситуацию с госдолгом в США и рассказал, что в этих условиях делать другим странам

Ситуация с государственным долгом Соединенных Штатов Америки выходит из-под контроля, и доверие к американской валюте было подорвано. Об этом на пленарном заседании ХVI саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Дипломат обратил внимание, что с 2011 года число стран, накопивших высокий уровень задолженности увеличилось почти в три раза — с 22 до 59. И развивающимся странам приходится тратить на обслуживание государственного долга больше, чем на инвестирование в собственное развитие.
«Ситуация выходит из-под контроля даже в развитых странах — в США фиксируется рекордный размер госдолга, который достиг 37 триллионов долларов и продолжает расти», — указал министр.
Потому мировое большинство заинтересовано в создании таких механизмов развития, которые бы не зависели от Запада. Страны Глобального Юга и Востока становятся главной движущей силой глобального экономического роста. И повышается роль таких региональных объединений, таких как Африканский союз, СЕЛАК, АСЕАН, ШОС, ЕврАзЭС.
Накануне ООН опубликовала список стран с самым большим госдолгом на одного жителя. На первом месте оказался Сингапур, где госдолг только на одного человека составил 158 000 долларов, на втором США — 103 700 долларов, на третьем — Япония. Там задолженность на одного человека составляет 76 900.
Ранее сообщалось, что государственный долг США преодолел отметку в 37 трлн долларов. Согласно данным мониторингового ресурса U.S. Debt Clock, обнародованным 20 июня 2025 года, за последние 12 месяцев задолженность правительства увеличилась на 1,56 трлн долларов.
На этом фоне обострились отношения между президентом США Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском, который еще совсем недавно был ярым сторонником главы Белого дома. Сейчас же Маск критикует главу государства за его экономическую политику.
Бизнесмен считает, что действия Трампа ведут к росту дефицита бюджета, который увеличился с двух триллионов долларов при предыдущей администрации до 2,5 триллионов долларов.